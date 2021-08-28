Fatih Karagümrük, Adem Ljajic’i istiyor

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 09:45

TRT Spor’da yer alan haberde, Fatih Karagümrük’ün Adem Ljajic’i transfer etmek istediği belirtildi.

Siyah-beyazlı takıma 2018 yılında transfer olan Ljajic, teknik ekibin kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılmış ve kendisinden takım bulması istenmişti.

Beşiktaş formasıyla 85 maça çıkan Sırp oyuncu, 18 gol ve 26 asist kaydetti.

UTKU YUVAKURAN KİRALANDI

Mert Günok’un takıma katılmasından sonra 3. kaleci konumuna düşen Utku Yuvakuran’ın da kısa süre içinde Fatih Karagümrük’e kiralanması bekleniyor.

Fatih Karagümrük son olarak milli oyuncu Emre Mor’u kadrosuna katarak bu sezonki 15. transferini yaptı.