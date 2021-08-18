Formula 1 yöneticisi Nathalie Maillet, eski eşi tarafından öldürüldü
Belçika'nın Formula 1 yöneticisi Nathalie Maillet, eski eşi tarafından vurularak öldürüldü.
Formula 1'in en ünlü organizasyonlarından Belçika Grand Prix'ine ev sahipliği yapan Spa pistinin yöneticisi Nathalie Maillet, yeni yarışa iki hafta kala evinde ölü bulundu. Maillet ile birlikte evden bir kadın ve erkek cesedi de çıktı. Erkek cesedinin kocası Franz Dubois'e ait olduğu, diğer kadının da Ann Lawrence Durviaux olduğu tespit edildi.
Polis, Dubois'in iki kadını da silahla öldürdüğünü, sonra da intihar ettiğini açıkladı. Dubois, tetiği kendisine yöneltmeden önce polisi arayıp cinayetlerini ihbar etti
KARİYERİ İYİ GİTMEDİ
Kendisi de motor sporlarında yöneticilik yapan Dubois, pilotlukta ve yöneticilikte eşi kadar yükselemedi. F1'in en önemli pistlerinden birinin başındaki Maillet, pilot olarak katıldığı yedi yarışın beşinde derece almıştı. Dubois ise bir iddia gösterememişti.
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