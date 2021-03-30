G.Saray’ın ‘Yenilmez Armada’sı küme düşme potasında, tepkiler yönetime

30 Mart 2021 Salı, 04:00

Galatasaray, 16 takımlı ING Basketbol Ligi’nde 8 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 33 puanla bitime 4 hafta kala 14. sırada... Bu sezon ligden 2 takım küme düşecek. Eleştiri oklarının hedefinde, başkan Mustafa Cengiz ve yönetim yer alıyor. “Yenilmez Armada” unvanlı, Galatasaray’ın bu sezon yaşadığı hüsranın perde arkasında neler var?

1. Galatasaray, mali kriterlere uymadığı gerekçesiyle federasyondan ceza alıp sezona -1 puanla başladı.

2. Takım yeni sezon için çok geç kuruldu, transferler zamanında yapılmadı.

3. Koç değişimlerinin sancısı yaşandı. Sezona Ertuğrul Erdoğan ile başlandı. Ancak yönetim ile Ertuğrul Hoca arasında sıkıntılar doğdu. Ardından yardımcısı Ömer Uğurata ile devam edildi. Sonrasında Ekrem Memnun göreve getirildi.

4. Yabancı oyuncu transferinde istikrar sağlanamadı. Hunter, Williams, Hamilton ve Macon JR’ın sözleşmeleri feshedildi. Crawford, Jackson, Jefferson, Trice ile Marei transfer edildi.

5. Yönetim bütçeyi verimsiz kullandı. Hatalı transfer politikası nedeniyle sezon içinde 11 yabancıyla kontrat imzalanınca federasyona ekstra vizeleme parası ödendi.

6. Takımdaki kimya sorununa rağmen yönetim, küme düşme potasına gelinene kadar şubeyi ihmal etti. Gerekli planlama, profesyonel yapılanma, sponsor desteği sağlanmadı, günü kurtaran hamleler yapıldı.

YAPBOZ TAHTASI!

G.Saray Basketbol Şubesi’nde son yıllarda birçok kriz yaşandı. 2020’de şubeden sorumlu yöneticiler Erol Özmandıracı ile Ömer Cansever görevi bıraktı. Yıllarca çok eleştirilen basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya’nın görevine son verildi. Sporcu, antrenör ve personel ödemelerinin yanı sıra bütçe konusunda sürekli sıkıntı yaşandı. Camiada basketbol geçmişi olan çok sayıda isim bulunmasına karşın hiçbirinden destek alınmadı.

‘KAPATALIM’ DEMİŞTİ!

G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Nisan 2020’de “Bütün kulüpler birlik yapıp amatör şubeleri belli süre kapatmamız lazım” demiş, Sarı-Kırmızılı camia büyük tepki göstermişti.