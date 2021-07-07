İspanya tarihinde ilk defa!
İspanya'nın EURO 2020 yarı finalinde İtalya'ya mağlup olduğu maç tarihe geçti.
İspanya ile İtalya EURO 2020 yarı finalinde karşı karşıya geldi.
Normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca finale çıkacak takımı penaltı atışları tayin etti.
İtalya, İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak, finale çıktı.
İspanya Milli Takımı, tarihinde ilk kez yarı final oynadığı bir büyük turnuvaya (Dünya Kupası&Avrupa Şampiyonası) final göremeden veda etti.
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