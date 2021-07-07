İspanya tarihinde ilk defa!

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:12

İspanya ile İtalya EURO 2020 yarı finalinde karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca finale çıkacak takımı penaltı atışları tayin etti.

İtalya, İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak, finale çıktı.

İspanya Milli Takımı, tarihinde ilk kez yarı final oynadığı bir büyük turnuvaya (Dünya Kupası&Avrupa Şampiyonası) final göremeden veda etti.