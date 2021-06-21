Jose Mourinho, Sergio Ramos'u Roma'ya transfer etmek istiyor

Roma'nın çiçeği çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'den öğrencisi Sergio Ramos'u yanında görmek istiyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 20:06
Jose Mourinho, Sergio Ramos'u Roma'ya transfer etmek istiyor
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Geçen sene Tottenham'dan ayrılan Mourinnho önümüzdeki sezondan itibaren Roma'yı çalıştıracak. 

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Mourinho transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan gazetesinin iddiasına göre Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Sergio Ramos'u yanında görmek istiyor.

Haberde, Roma'nın Ramos'a teklifinin en fazla 7.5 milyon Avro olabileceği ifade edildi. 

Ramos'un İtalya'daki vergi indirmi kanunu nedeniyle Roma'ya gitmeye sıcak bakacağının altı çizildi. 



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