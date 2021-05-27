Juventus'ta takımın başına Massimiliano Allegri'nin geçeceği iddia edildi
İtalya'da dokuz yıl sonra şampiyon olamayan Juventus'ta takımın başında Massimiliano Allegri'nin geçeceği iddia edildi.
İtalya Serie A'nın son haftasında Napoli'nin puan kaybetmesiyle Şampiyonlar Ligi biletini alan Juventus, teknik direktör değişimine hazırlanıyor.
Guardian'da yer alan haberde, kötü bir sezon geçiren Andrea Pirlo'nun görevinden ayrılacağı ve yerine Massimiliano Allegri'nin getirileceği ifade edildi.
Tarafların sözlü olarak anlaşmayı vardığı belirtilirken resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılacağı kaydedildi.
JUVENTUS'TA İKİNCİ DÖNEM
2014-2019 yılları arasında Juventus'u çalıştıran Allegri, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde ikinci kez takımın başına geçecek. İtalya teknik adam yönetiminde Juventus, art arda 5 yıl Serie A'da şampiyonluğa ulaşmış, Şampiyonlar Ligi'nde ise iki kez final oynamıştı.
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