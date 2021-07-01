Kırkpınar'a seyirci alınıp alınmayacağı yarın belli olacak
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne seyirci alınıp alınmayacağının yarın açıklanacağını ifade etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 660'ıncısı 9-10-11 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı'nda seyircisiz yapılması kararlaştırdı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün yapılan belediye meclisi toplantısında güreşlere seyirci alınıp alınmayacağının yarın belli olacağını söyledi.
Gürkan, "Pandemi şartları nedeniyle bu yıl Kırkpınar'ın festival boyutunu yapmıyoruz. Sadece yağlı güreşler olacak. 3 gün ile sınırlı tutuyoruz. 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hayırlı olmasını diliyorum. Seyirci olayı yarın belli olacak. Biz başından beri şunu söyledik. Kontrollü bir şekilde seyirci alınmasını, tümü olmasa da yüzde 50 oranında olabilir. Burada Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şartlarda seyirci almak isteğimi tekrar yineliyorum. Sağlık Bakanlığı hangi şartları koyarsa, örneğin aşı karnesi olan derse ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Başka şartlar koyarsa ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Yarın kararın belli olmasının ardından bunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
Video Haberler
- Beylikdüzü’ndeki skandal görüntüye ceza yağdı
- TEM’deki zincirleme kazada can pazarı: 1 ölü
- İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı
- Bakan Varank'ın zor anları
- Trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı
- Zabıta devreye girdi... “3 tişört alana otomobil bedava
- Sosyal medya fenomeninin oğlu terör estirdi
- Sevindiren haber 5.5 saat sonra geldi
- Yüzlerce kilo ele geçirildi! Piyasaya sürülecekti
- Takı krizi, kavgaya dönüştü
En Çok Okunan Haberler
- 'Tosuncuk' ortaya çıktı! Video ile mesaj yolladı
- AKP'de sert düşüş yaşanıyor! İki parti baraj altında
- Ekşioğlu'ndan zehir zemberek paylaşım
- 'Üçüncü doz' ve 'BioNTech' kararı
- Erdoğan'ın sözü soruldu; yanıtı suç sayıldı!
- Soylu ailesinin Akmerkez’deki ‘sağlıklı’ işleri
- Erdoğan'ın şansı kalmadı, her durumda kaybediyor!
- Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu
- Suçlamaları reddedip, babaanneyi suçladılar
- Elektrik fiyatlarına büyük zam