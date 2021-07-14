Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma’yı transfer etti
Fransa Ligue 1 ekiplerinde Paris Saint Germain, Milan’dan ayrılan Gianluigi Donnarumma’yı kadrosuna kattı.
PSG’nin internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda İtalyan kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İtalya Serie A takımlarından Milan’ın altyapısından yetişten Donnarumma’nın sözleşmesi kulübüyle bu yaz sona ermişti.
DÖRDÜNCÜ TRANSFER
Transfer döneminde şu ana kadar Sergio Ramos ve Georginio Wijnaldum’u bonservis bedeli olmadan transfer eden PSG, Inter’den Achraf Hakimi’yi 60 milyon Avro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Donnarumma transferiyle kadrosunu güçlendiren Fransız ekibi, bu sezonki dördüncü transferini yapmış oldu.
Paris Saint Germain'in paylaşımı:
Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Gianluigi Donnarumma.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 14, 2021
Le gardien de but italien a signé un contrat de cinq ans et est lié au Club jusqu’au 30 juin 2026.#WelcomeGigio
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