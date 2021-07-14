Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma’yı transfer etti

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 20:49

PSG’nin internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda İtalyan kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İtalya Serie A takımlarından Milan’ın altyapısından yetişten Donnarumma’nın sözleşmesi kulübüyle bu yaz sona ermişti.

DÖRDÜNCÜ TRANSFER

Transfer döneminde şu ana kadar Sergio Ramos ve Georginio Wijnaldum’u bonservis bedeli olmadan transfer eden PSG, Inter’den Achraf Hakimi’yi 60 milyon Avro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Donnarumma transferiyle kadrosunu güçlendiren Fransız ekibi, bu sezonki dördüncü transferini yapmış oldu.

Paris Saint Germain'in paylaşımı: