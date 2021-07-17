Sakatlığını atlatan Raul Jimenez sahalara dönüyor

Geçtiğimiz yıl kafatasında çatlak meydana gelen ve uzun süredir forma giyemeyen Raul Jimenez’in yeni sezonda sahalara döneceği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2021 Cumartesi, 18:16
Sakatlığını atlatan Raul Jimenez sahalara dönüyor
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Wolverhampton’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Meksikalı forvet Raul Jimenez’in yeni sezonda takıma döneceği belirtildi.

Premier Lig’de 2020/21 sezonunda oynanan Arsenal-Wolverhampton maçında Raul Jimenez, David Luiz ile çarpışmış ve sonrasında yapılan kontrollerde kafatasında kırık olduğu açıklanmıştı. İngiliz basınında yer alan haberlerde Meksikalı forvetin kariyerinin kalan kısmında Petr Cech gibi bir koruyucu bir başlık takabileceği ifade edilmişti. 

“BÜYÜK BİR HABERİMİZ VAR”

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Büyük bir haberimiz var” başlığıyla yayınlanan videoda tecrübeli oyuncunun takıma döndüğü kaydedildi:

Wolverhampton’ın paylaşımı:


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