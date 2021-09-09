Şenol Güneş giderse 'alternatifi Joachim Löw' iddiaları!

Löw için Hamit Altıntop devrede

Euro 2020 öncesi Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'da istenmeyen TFF üyesi Hamit Altıntop, Hollanda maçı yerine Türkiye Ümit Takımı'nın Bursa'da oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı İskoçya maçını takip etti. Altıntop'un Euro 2020'de Almanya Teknik Direktörlüğü'nü bırakan Joachim Löw için devrede olduğu iddia ediliyor. Şenol Güneş'ın olası ayrılığı sonrası için futbolda yeniden yapılanma isteyen TFF'nin Löw ismine sıcak baktığı konuşuluyor. Löw'ün yardımcılığı için Fenerbahçe'de çalışırken tanıdığı ve halen çok yakın arkadaşı olan İsmail Kartal'ın ismi geçiyor. TFF'de etkisi ile tanınan gazeteci İbrahim Seten de sosyal medyadan "Joachim Löw cillop gibi.." mesajını paylaştı.