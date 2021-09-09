Türkiye A Milli Takımı'nın Euro 2020'de aldığı başarısız sonuçlardan sonra Karadağ beraberliği Hollanda'ya 6-1 yenilmesi Teknik Direktör Şenol Güneş'in koltuğunun sallanmasına yol açtı.
Şenol Güneş giderse 'alternatifi Joachim Löw' iddiaları!
A Milli Takım'da Şenol Güneş'in ayrılması halinde TFF'nin, Alman teknik adam Joachim Löw'ü getireceği öne sürüldü.
Hollanda hezimeti sonrası basın mensuplarının 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna Şenol Güneş net bir yanıt vermezken iddiaya göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harekete geçti.
Löw için Hamit Altıntop devrede
Euro 2020 öncesi Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'da istenmeyen TFF üyesi Hamit Altıntop, Hollanda maçı yerine Türkiye Ümit Takımı'nın Bursa'da oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı İskoçya maçını takip etti. Altıntop'un Euro 2020'de Almanya Teknik Direktörlüğü'nü bırakan Joachim Löw için devrede olduğu iddia ediliyor. Şenol Güneş'ın olası ayrılığı sonrası için futbolda yeniden yapılanma isteyen TFF'nin Löw ismine sıcak baktığı konuşuluyor. Löw'ün yardımcılığı için Fenerbahçe'de çalışırken tanıdığı ve halen çok yakın arkadaşı olan İsmail Kartal'ın ismi geçiyor. TFF'de etkisi ile tanınan gazeteci İbrahim Seten de sosyal medyadan "Joachim Löw cillop gibi.." mesajını paylaştı.
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