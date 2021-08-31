Türk başkandan Morita’ya vize yok

31 Ağustos 2021 Salı, 07:00

Fenerbahçe’ye Hidemasa Morita transferinde kötü haber. Portekiz ekibi Santa Clara’nın Türk hissedarı ve başkanı İsmail Uzun, Japon futbolcuyu Sarı-lacivertli kulübe göndermekten vazgeçti. Uzun’un bu kararı almasında lig için güçlü kadro kurmak amacıyla Morita’yı takımda tutmak istemesinin etkili olduğu vurgusu yapıldı. Bu gelişme sonrasında Fenerbahçe’nin Morita transferi büyük ölçüde iptal oldu.

İŞLER ŞİMDİLİK YOLUNDA GİDİYOR

Sarı-Lacivertlilerde kadro tam şekillenmemiş olsa da şimdilik işler yolunda gidiyor. Avrupa’da gruplara kalan, ligde 3’te 3 yapan Fenerbahçe’ye milli ara ilaç olacak. Durum değerlendirmesi yapan Pereira “Henüz yolun başındayız. Herkes birlik olmuş durumda. Tecrübeli oyuncular gençleri kolluyor. Takım ruhu yaratmak önemli. Ben ve ekibim oyuncuları geliştirebilmek için çok fazla çalışacağız. Fenerbahçe taraftarı özel. Bu tutkuyu, sevgiyi, aşkı hissediyorsunuz. Geri gelme sebeplerinden biri budur. Birlik olursak hepimizin sezon sonunda kutlamak için sebepleri olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Gol ve asist PereIra’ya - Altay karşısında 1 gol ve 1 asistle oynayan genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu, attığı golü ve yaptığı asisti Teknik Direktör Vitor Pereira’ya armağan ettiğini söyledi.

ROSSI İDDİASI - Fenerbahçe’nin Amerika MLS Ligi takımlarından Los Angeles FC’de forma giyen Uruguaylı sol kanat oyuncu Diego Rossi için kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi.