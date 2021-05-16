Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlayacak
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek takımların belli olacağı play-off karşılaşmaları 17 Mayıs'ta başlayacak.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nden ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımın belli olacağı play-off mücadelesi yarınki karşılaşmalarla başlayacak.
Normal sezonu 1'inci sırada tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almaya hak kazandığı organizasyonda, bir ekip daha Süper Lig'e çıkacak.
Bu takımın belirleneceği play-off'ta çeyrek final mücadelesinde, yarın saat 14.00'te Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor, saat 17.00'de de Mamak Belediyespor-Akhisar Belediyespor maçları oynanacak.
Çeyrek final serilerinde 2 galibiyete ulaşacak takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
Play-off çeyrek final serisinde ilk 2 maçların programı şöyle:
Yarın:
14.00 Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
17.00 Mamak Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Mamak Belediyesi)
18 Mayıs Salı:
15.00 Semt77 Yalovaspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Yalova 90. Yıl)
17.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)
20 Mayıs Perşembe:
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Muradiye)
17.00 Akhisar Belediyespor-Mamak Belediyespor (Akhisar Belediye)
21 Mayıs Cuma:
15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Kurtdereli)
17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Semt 77 Yalovaspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- İşte 'kademeli normalleşme' genelgesi
- “Sen benim jokerimdin
- Cüneyt Çakır, saatini evde unutmuş!
- Köprüye dev '128 milyar dolar nerede' pankartı
- Yüzde 10'luk fark
- 'Kademeli normalleşme' genelgesine AKP içinden itiraz
- Fatih Portakal'dan 'Sedat Peker' çıkışı
- Yılmaz Özdil'den Peker'in 5. videosuna yanıt
- Vallahi yakın zamana kadar sizinkiler kullanıyordu
- La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu geliyor