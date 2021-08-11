Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı değerlendirdi

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:02

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Artık Türk cimnastiği her yarışmada görülüyor ki madalyaya aday ülkelerden bir tanesi. Cimnastik ülkesi olma yolunda da adımlar attı. Tüm dünya bunu söylüyor." dedi.

Bolu İzzet Baysal Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Çelen ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda E hakemi olarak görev yapan Şenol Türkdoğan'a, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara tarafından çiçek takdim edildi.

Olimpiyatların kendileri için muazzam bir şampiyona olduğunu belirten Çelen, "Tarihimizde ilk defa olimpiyatlarda hem finaller, hem de bir madalya ile döndük. Ülkemize böyle bir sevinç yaşattığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Kaçan madalyalara da üzüldüklerini belirten Çelen, "Bundan sonraki süreçte 2024 yılını planladık. Biz 2012 yılında göreve geldiğimizde benim hayallerim sporcu kardeşlerim ve antrenör arkadaşlarımın gerçekleri olsun demiştik. Bizim hayallerimizde Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda ve olimpiyatta madalyalar, altın madalyalar almak vardı. Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Şampiyonası'nda altınımızı aldık, olimpiyatta bronzumuzu aldık. İnşallah olimpiyatta da bir gün altınımızı alacağız. İnancımız o." ifadelerini kullandı.

Çelen, 2024 yılında da hedeflerinin takım olarak katılmak ve takım finali yapmak olduğunu vurgulayarak, kadınlarda bir olan sporcu sayısını ikiye artırmak, trambolin ve ritmik cimnastikte de kota almayı, olimpik olan tüm branşlarda olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek istediklerini kaydetti.

Artan tesislerle 81 ile yayılan cimnastiğin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteği ile şampiyon olan çocukların da rol model olması ile Türk cimnastiğinin geleceğinin aydınlık olduğunu düşündüğünü anlatan Çelen, "Artık Türk cimnastiği her yarışmada görülüyor ki madalyaya aday ülkelerden bir tanesi. Cimnastik ülkesi olma yolunda da adımlar attı. Tüm dünya bunu söylüyor. Umarım bu yükselişimiz her disiplinimizde devam eder." dedi.