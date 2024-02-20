26. hafta geride kaldı: İşte Süper Lig'de son durum!
Süper Lig'de 26. hafta geride kaldı. Lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe puan kaybı yaşamazken Beşiktaş kendi sahasında galip gelmeyi başardı.
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta oynanan 2 müsabakayla tamamlandı. Haftaya lider giren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, puan kaybı yaşamadı
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta yapılan iki maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 ile geçerken, Mondihome Kayserispor deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.
Zirve yarışında ise 26. haftada şampiyonluk yarışındaki ekipler puan kaybına izin vermedi.
Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 ile geçerken, takipçisi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI
İşte 26. haftada oynanan tüm karşılaşmaların sonuçları:
Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor: 2-2
Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-3
Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 3-3
Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor: 0-2
Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 0-3
RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: 2-3
Beşiktaş-Tümosan Konyaspor: 2-0
İŞTE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
23 Şubat Cuma:
20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
24 Şubat Cumartesi:
13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
25 Şubat Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)
19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)
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