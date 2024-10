40 bin kişi Asya'dan Avrupa'ya koşacak

Yayınlanma: 10.10.2024 - 14:28

Güncelleme: 10.10.2024 - 14:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen ve “Gold Label” kategorisinde yer alan İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, 3 Kasım Pazar günü koşulacak. İş Bankası 46. İstanbul Maratonu için düzenlenen basın toplantısı; Türkiye Belediyelere Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan, CHP İstanbul milletvekili Engin Altay ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kanserle mücadele ederken aynı zamanda koşmaya devam eden, bu mücadele esnasında önce 10K kategorisinde genel klasmanda 3. Olan, ardından da maraton koşma motivasyonu ile 10 yıldan fazladır koşmaya devam eden Müge Daştan; 38 yıldır uzun mesafe koşularını koşan, İstanbul Maratonu’nu 14 defa koşmuş ve genel klasman 2’nciliği de bulunan olimpik sporcu Svetlana Kaya ve İstanbul Maratonu'nu 13 kez koşmuş Emine Semra Hergülman da söz alarak, spor ve yaşam mücadelelerini katılımcılarla paylaştı. Toplantıda, sırasıyla; Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

İMAMOĞLU’NDAN ÇİNTIMAR’A “GÖREVİ KENDİ İSTEĞİYLE BIRAKMA” TEŞEKKÜRÜ

11 yıldır sürdürdüğü TAF Başkanlığı’nı kendi isteğiyle bırakacak olan Çintımar’a teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Bir yanıyla sporun içinde olup, bu maratonu koşup birinci bitirip, ama aynı zamanda atletizme, İstanbul'a, İBB’ye hizmet etmiş bir spor insanı olarak Fatih Bey'in kronolojik hayat hikayesinde, böylesi değerli bir iz düşüm olarak içinde bulunduğu bir yapıya, yönetici olarak da hizmet ederken, bir yanıyla da günü geldiğinde kendi inisiyatifiyle, bir zorlama olmadan bırakma kararını da verebilme kabiliyetini gösterdiği için de ben teşekkür ediyorum. Mutlaktır ki, başka alanlarda daha iyi hizmetleri olacaktır” dedi. İstanbul Maratonu’nun, bu yıl 100. kuruluş yılını kutlayan isim sponsoru Türkiye İş Bankası’na ve organizasyonu sağlayan Spor İstanbul’a da katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu, “İstanbul, binlerce yıllık bir medeniyete sahip bir şehir. Şehir ötesi aslında. Ve böylesi birikim, çok az şehirde var. Bu muhteşem şehir, geçmişten bugüne birçok konuda ev sahipliği yapmış, merkez duygusunu yaşatmış, şimdi de sporun dünyadaki önemli merkezlerinden bir tanesi. ‘Dünyada hiçbir benzeri yok’ tarifi doğru. Kaldı ki, işte en önemli özelliği de bir kıtadan öbür kıtaya geçen bir maratona sahip olması. Dünyada, belki bizde çok olağan bir akış gibi gözükse de bir kıtadan öbür kıtayı her gün geçmek, gitmek, gelmek; açıkçası böylesi bir sporla eklentili hali, çok keyifli oluyor” dedi.

“ORTAKLAŞA EMEK, YAPTIĞINIZ İŞİ KUTSALLAŞTIRIR”

İBB olarak, İstanbul Maratonu’nun yanına, “Tour of İstanbul” adıyla, yine iki kıta arasında düzenlenen bisiklet yarışlarını eklediklerini hatırlatan İmamoğlu, “Bu yıl ikincisini yaptık. Bu, inşallah daha nice yaş alır ve İstanbul'un keyifli görselini yansıtan, muhteşem bir yarışa dönüşür ve İstanbul'un spor temaşalarından birisi olur. Boğaz, karşıdan karşıya yüzülüyor, koşuluyor, bisikletle geçiliyor. Bu çok değerli. Bir de Haliç'teki küreği, ben, İstanbul’un simgeleşmesi gereken yarışları olarak da böyle arzuluyorum ve hayal ediyorum. İnşallah bunu hep beraber başarırız ve bu duyguyla 3 Kasım 2014’te, birlikte çok özel bir koşuyu, iki kıtayı birleştiren bu koşuyu birlikte yaparız. Ve inşallah, İstanbul'umuzun ve Boğaz'ın muhteşem manzarasını hep birlikte tatmış oluruz” diye konuştu. İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nun çok büyük bir organizasyon olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Böylesi büyük bir organizasyon, herkesin emeğiyle mümkün. Ben hep söylüyorum; ortak akıl, doğru karar verdirir. Ortaklaşa emek, kutsallaştırır yaptığınız işleri ve kalıcılaştırır. Ortak emeği daha da ileriye taşıdığınızda, dünyanın en güzel işlerini başarma kabiliyetine sahip olursunuz. Bu kapsamda, umarım her işimizi ortak akılla, her işimizi ortak katılımla, aynı anda, aynı süreci, aynı doğrultuya hizmet ede, memleketimizin, milletimizin, hatta dünyanın faydasına işler üretiriz” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL'UN, SPORUN HAYATIN İÇİNDE OLDUĞU BİR ŞEHİR OLMASINI ARZULUYORUZ”

“Bu büyük kitlesel etkinliğe, İBB olarak ev sahipliği yapmak, bizim için büyük bir gurur vesilesi” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Daha sağlıklı ve mutlu bir kent var etme konusunda sporun önemini de biliyoruz. İstanbul'un, sporun hayatın içinde olduğu bir şehir olmasını arzuluyoruz. Bu yönüyle yeşil alanları genişleten, büyüten ve burada büyük atılımlar yapan, kentin her ortamında farklı deneyimleri sporla geçirebileceğiniz, yaşayabileceğiniz alanları özellikle çaba gösterip insanlarımıza kazandırıyoruz. Böylesi bir çalışmayla, İstanbul'un spor kenti olmasını da arzuluyoruz. Biliyoruz ki; böylesi iyi çalışmalar, ferahlatan, insanları mutlu kılan çalışmalar dostluğun, barışın ve kardeşliğin de teminatı olacaktır. Son günlerde canımızı sıkan, moralimizi bozan birtakım gelişmelerde, biliyoruz ki, doğan her bebeğimizin yaşamının içerisinde, özellikle spora, sanata, bilime yönlendirilmesi, gerçekten dünya için büyük bir kazanç, ülkemiz için, şehrimiz için elbette çok büyük bir kazanç. Sporun, sadece fiziksel değil, mental gelişimlerine de büyük katkı sunduğunu biliyoruz. Zararlı alışkanlıklardan, davranışlarından insanları uzak tutuyor. Bu, aynı zamanda toplumun iyileşmesi anlamına geliyor. Faydalı uğraşlar, iyi vakit geçirebilecekleri ve kendilerini ifade edecekleri alanların gençlerimize daha umutlu bir geleceğe bakış imkanı sunduğunun farkında olan bir yönetimiz. Tam da burada, sporu böyle merkezine koyduğumuz bir noktada hizmetlerimizin birçoğu.”

“135 BİN ÇOCUĞA, 21 FARKLI BRANŞTA SPOR EĞİTİMİ VEREN BİR KURUMUZ”

Kendisinin de çocukluğundan itibaren, öğretmenleri sayesinde, sporun içinde olduğunu ve sporla şekillendiğini örnekleriyle anlatan İmamoğlu, bazı kırsal bölgelerde beden eğitimi öğretmeni görevlendirilmemesini büyük bir sorun olarak gördüğünü aktardı. İBB olarak, Spor İstanbul aracılığıyla, açtıkları kreşlerde spor eğitimi de verdiklerini belirten İmamoğlu, “İstanbul'da 104 kreşimiz oldu. İnşallah, yaklaşık olarak 160 sayısına ulaşacağız önümüzdeki sene. Yani o yaştan itibaren sporu tanımasını, sporla ilgilenmesini ve ondan sonra elbette yeteneğine göre şekillendirebileceği yaşamın, onunla beraber yürümesini önemsiyorum. Bu konuda, özellikle bu eksikliğin giderilmesi çağrımı da buradan yapmak isterim” şeklinde konuştu. “İstanbul'da, 135 bin çocuğa, 21 farklı branşta spor eğitimi veren bir kurumuz” bilgilendirmesinde bulunan İmamoğlu, “Bu çabamızın verildiği noktalarda, çocukların yüzündeki neşeyi, onların hayata olan tutkularını, katılımlarını gördüğüm zaman, aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkındayız ve bunu inşallah daha da arttırmalıyız. Çünkü, özellikle ‘çocuk yaş grubu’ dediğimiz safhada, ilkokullarda, İstanbul'da neredeyse 3 milyona yakın çocuk var. Yani böylesi bir kentteyiz. Dolayısıyla sorumluluğumuz çok büyük. Onların sporla ilişkilerini büyütmek zorundayız” dedi.

“OLİMPİYAT MEŞALESİNİ VE PARALİMPİK OYUNLARI 2036’DA İSTANBUL'A TAŞIMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ OLACAK”

İBB Spor Kulübü’nün, olimpik ve paralimpik branşlarda olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Elimizden ne gelirse, sporun kitlesel olarak yaygınlaşmasını, anlaşılmasını, sporla barışık bir toplum olmamızı sağlamak adına elimizden geleni yapacağımızı da ifade edeyim. İnşallah çoklu spor deneyimini, 2027 Avrupa Oyunları’nda İstanbul'da ilk kez, bir turnuva olarak gerçekleştirip, daha sonra da güçlü bir şekilde, 2036’da olimpiyatlara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bunun İstanbul'a, yeni düzeni ve misyonuyla çok yakışacağına inanıyorum. Özellikle Paris'te yapılan son oyunlarda, kentle bütünleşen yarışma ve organizasyon çalışmalarının, İstanbul'da, hiçbir kentte olmayacak kadar güçlü manzaraları hem insan hem şehir manzaralarını dünyaya servis edeceğini de şimdiden görebiliyorum. İnşallah, bu 2027 Avrupa Oyunları, bu açıdan bizim için çok değerli bir sınav ve uygulama olacak. İnşallah 2036’da ev sahipliğinde, olimpiyat meşalesini ve paralimpik oyunları İstanbul'a taşımak da en büyük hedefimiz olacak. İnşallah hep birlikte hedefimize ulaşırız” diye konuştu.

“ORTAK AKIL VE ORTAKLAŞA ÇALIŞMA KÜLTÜRÜYLE YAPAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK”

“Ortak akıl ve ortaklaşa çalışma kültürüyle, yapamayacağımız hiçbir şey yok” diyen İmamoğlu, konuşmasını, “Ortak akıl ve ortaklaşa çalışma dediğimiz meselenin, her alanda bize büyük bir fırsat yaratacağını görüyorum. Ayrışmanın, kutuplaşmanın, belki de en sıkıntılı anlarını milletçe çok yaşadık. Bir daha yaşamak da istemiyoruz. İşte ortaklaşa hareketin, ortaklaşa çıkış anının belki en güzel görüntülerinden birini de maraton yarışları verir. Onun gücünü hissedersiniz. O çıkışı gördükten sonra kimin birinci olduğunun önemi yoktur. Önemli olan, o koşuya katılmaktır. Hatta biraz da bitirebilmektir. Bütün bu duygularla, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, bütün paydaşlarımıza, bütün kurum kuruluşlara tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'na katılacak tüm sporculara ve halk koşucularına başarılar diliyorum. 3 Kasım’da köprüde buluşmak dileğiyle” sözleriyle tamamladı.

İSTANBUL MARATONU 3 KASIM’DA KOŞULACAK

“Gold Label” kategorisinde yer alan İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, bu yıl 3 Kasım Pazar günü koşulacak. Kıtalar arası tek maraton özelliğine sahip olan İstanbul Maratonu’nun startı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu girişinde, saat 09.00’da verilecek ve Sultanahmet meydanında son bulacak. Erkek şampiyon atletin parkuru 2 saat 10, kadın şampiyon atletin ise 2 saat 20 dakika civarında bitirmesi tahmin ediliyor. Maratonun tamamın ise 15.20’de tamamen bitmesi bekleniyor. Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’na bu yıl 31’i erkek, 16’sı de kadın olmak üzere, 4 farklı kıtadan, toplam 47 elit atlet katılacak. Bu atletler arasında 4 elit Türk atlet de bulunuyor. Maratona, toplamda 40 bini aşkın kişinin katılması hedefleniyor.