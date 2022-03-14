Ahmet Nur Çebi: Hakkınızı yedirmeyin
Beşiktaş'ın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi takımla görüşen yönetimin, çalınan haksız düdükler karşısında sessiz kalınmaması ve takım olarak tepki verilmesini istediği öğrenildi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Galatasaray derbisinde haksızlığa boyun eğmeyen bir takım görmek istediklerini futbolculara iletti.
Beşiktaş'ta derbi öncesi zafer için parola belirlendi; birlik ve beraberlik. Şampiyonlar Ligi iddiasını kaybetmemek için Galatasaray karşısında mutlaka kazanmak zorunda olan Beşiktaş belki de sezonun en kritik maçına çıkacak.
Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetim de derbiye büyük önem veriyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi yapılan son 3 idman ve sonrası verilen yemeklerde takımla birlikteydi. Teknik heyetten bilgiler alan yöneticiler, futbolcularla sürekli iletişim halindeydi.
"BOYUN EĞMEYEN TAKIM"
Başkan Çebi ve ekibi, derbide haksızlığa boyun eğmeyen bir takım görmek istediklerini futbolculara sık sık vurguladı. Bundan önceki derbilerde bu konuda eksiklik yaşandığına dikkat çekilerek, çalınan haksız düdükler karşısında sessiz kalınmaması ve takım olarak tepki verilmesi istendi.a
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