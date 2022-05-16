Anadolu Efes'in THY EuroLeague şampiyonluk heykeli, törenle açıldı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 19:36

Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonunda kazandığı THY EuroLeague şampiyonluğuna ithafen inşa edilen anıtın açılışı yapıldı.

Açılışa, AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman katıldı.

Bahadır, yaptığı konuşmada kupayı anıtlaştırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Tarihi bir güne tanıklık ettiklerini aktaran Bahadır, şunları kaydetti:

"Bu tarihi günü bizzat yazan kahramanlarımızla beraber olmak ve bu anı paylaşmak benim için gerçekten gurur verici. Türk basketbolunun güzide takımı, övünç kaynağımız, bayrağımızı uluslararası platformda gururla dalgalandıran Anadolu Efes'i THY EuroLeague şampiyonluğundan ötürü tebrik ediyor; Sayın Tuncay Özilhan başta olmak üzere, başantrenörümüz Ergin Ataman ve sahada devleşen sporcularımızı yürekten kutluyorum. Dünden bugüne ve bugünden geleceğe taşınan, takım olma disiplininin, başarıya olan hırsın ve inancın, durmaksızın çalışmanın bir ürünü. Anadolu Efes, bu anlamda bir ekol ve çocuklarımıza, gençlerimize de örnek haline gelen bir okul. Bu ve önceki başarıları gösteriyor ki bu takımı mucize haline getiren bir dinamik var. Sürdürülebilir bir başarı ve başarılara odaklanma. İşte Anadolu Efes de bu. Mücadelenin, zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olmanın, odaklanmanın, sistemin ve azmin sembolü."

"ŞAMPİYONLUĞUMUZ ÖLÜMSÜZLEŞİYOR"

Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, 45 yıldan fazladır Türk basketbolunun gelişimine katkı verip, uluslararası alanda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiklerini dile getirdi.

Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı olduklarını hatırlatan Özilhan, "1996 yılında takımlar bazında ülkemizin ilk Avrupa kupası olan Koraç Kupası'nı alarak başlayan uluslararası başarı yolculuğumuz, 2020-2021 sezonunda Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonunda şampiyon olmamızla zirveye ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes'in Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını vurgulayan başantrenör Ataman, başarılardaki en büyük payın sporcularına ait olduğunun altını çizdi.

Ataman, şunları aktardı:

"45 yıldır altyapımızla, geçmişimizle ve kazandıklarımızla bizler Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir kulübüz. Burada en büyük pay sporcularımızın. Türkiye'de tarih yazdılar. Türkiye'nin takımı oldular. Türkiye'nin gururu oldular. Anlamlı bir günde denk geldi. Yarın yeni bir maceraya, hedefe doğru yola çıkıyoruz. Hanımefendi (Pınar Öktem Doğan), cumartesi akşamı yeni THY EuroLeague kupasının hazırlıklarına yeniden başlayınız. Biz kendimize inanıyoruz. 'Kaldı 2.' diyorum arkadaşlar."

Heykelin üzerinde, "Bu anıt, 31 Mayıs 2021 akşamı Almanya'nın Köln şehrindeki finalde EuroLeague şampiyonluğunu ilan ederek Avrupa'nın zirvesine yerleşen Anadolu Efes Spor Kulübü'ne ve pandemi şartları gereği fiziksel olarak takımlarının yanında yer alamasalar da desteklerini bir an olsun esirgemeyen Anadolu Efes taraftarlarına ithafen yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.