Ankaragücü puanı son anda kaptı
Ankaragücü, Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma son dakika golüyle 1-1 sona erdi.
PUAN SON DAKİKALARDA GELDİ
Maçın ilk yarısında gol olmazken konuk ekip Antalyaspor, rakip kaleye yolladığı 3 şutta da gol bulamadı. İkinci yarıda 68. dakikada Güray Vural'ın golüyle öne geçen Antalyaspor, maçın son dakikalarında soğuk duş yaşadı. 90+3'te Milson'un golüyle Ankaragücü eşitliği yakalayarak 1 puanı son dakikada kurtarmış oldu.
Bu sonuçla Ankaragücü 36, Antalyaspor ise 37 puana yükseldi.
Bir sonraki hafta ise Antalyaspor sahasında Başakşehir'i ağırlarken Ankaragücü ise Ümraniyespor'a konuk olacak.
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