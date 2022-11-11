Arda Güler için görüşmeler başladı! Başkan resmen açıkladı
Fenerbahçe'de Ali Koç, 2019'da Gençlerbirliği'nden transfer ettiği genç yıldız Arda Güler'in bonservisindeki pay için eski kulübü ile görüşme yapacak.
Fenerbahçe'de Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 17 yaşındaki futbolcunun yıldızının parlamasınan ardından Fenerbahçe başkanı Ali Koç, sözleşme gereği oyuncu satılırsa Gençlerbirliği'ne vermesi gereken bonservis bedelinin yüzde 20'si için hızlı bir şekilde harekete geçti.
Ajansspor'un haberine göre Ali Koç, Arda Güler'in bonservisindeki yüzde 20'lik pay için Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile görüşecek.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI
Ajansspor'a konuşan Başkan Akdaş, "Ali Bey ile bugün görüşeceğiz. Teknik direktör arayışımız da devam ediyor" dedi.
A MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILDI
Arda Güler, A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı hazırlık maçları için aday kadroya çağrıldı.
Arda, Fenerbahçe'de bu sezon ligde 2 ve Avrupa'da 1 gol attı.
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