Aston Villa, Zaniolo transferinde sona yaklaştı

Yayınlanma: 18.08.2023 - 15:48

Güncelleme: 18.08.2023 - 15:48

Aston Villa için sağlık kontrollerinden geçen Nicolo Zaniola'da herhangi bir soruna rastlanmadı.

Corriere dello Sport'un haberine göre Aston Villa, Nicolo Zaniolo ile bugün saat 16:00'da sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY RAKAMLARI

Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldızı geçtiğimiz şubat ayında renklerine bağlamıştı. İtalyan yıldız geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maçta görev aldı. Zaniolo, Galatasaray formasıyla 5 gole imza attı. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.