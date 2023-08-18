Aston Villa, Zaniolo transferinde sona yaklaştı

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'nun bugün İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya imza atacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 15:48
Aston Villa, Zaniolo transferinde sona yaklaştı
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Aston Villa için sağlık kontrollerinden geçen Nicolo Zaniola'da herhangi bir soruna rastlanmadı. 

Corriere dello Sport'un haberine göre Aston Villa, Nicolo Zaniolo ile bugün saat 16:00'da sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY RAKAMLARI

Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldızı geçtiğimiz şubat ayında renklerine bağlamıştı. İtalyan yıldız geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maçta görev aldı. Zaniolo, Galatasaray formasıyla 5 gole imza attı. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.


Nicolo Zaniolo Aston Villa galatasaray

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