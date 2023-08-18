Aston Villa, Zaniolo transferinde sona yaklaştı
Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'nun bugün İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya imza atacağı iddia edildi.
Aston Villa için sağlık kontrollerinden geçen Nicolo Zaniola'da herhangi bir soruna rastlanmadı.
Corriere dello Sport'un haberine göre Aston Villa, Nicolo Zaniolo ile bugün saat 16:00'da sözleşme imzalayacak.
GALATASARAY RAKAMLARI
Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldızı geçtiğimiz şubat ayında renklerine bağlamıştı. İtalyan yıldız geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maçta görev aldı. Zaniolo, Galatasaray formasıyla 5 gole imza attı. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.
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