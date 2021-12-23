Barcelona, Manchester City'den Ferran Torres'i transfer ediyor
Barcelona, Manchester City'den Ferran Torres'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Barcelona ve Manchester City Ferran Torres transferi için anlaşmaya vardı.
AS'ta yer alan habere göre, eski Valencia forvetinin Barça'nın kış transfer dönemindeki ilk büyük imzası olacak.
Katalan kulübü bu transfer için City'ye 55+10 milyon euro ödeyecek. Bu sezon 7 maçta görev yapan İspanyol futbolcu 3 gol ve 1 asist üretti.
Torres, Ağustos 2020'de 28 milyon Euro karşılığında Pep Guardiola'nın takımına katılmıştı.
Daha önce İspanya'ya giderek Barcelona ile presip anlaşmasına varan 21 yaşındaki yıldız için Xavi Hernandez kilit noktalarından biri oldu.
LaLiga'daki mali şartlar nedeniyle maaş bütçesi korumak zorunda olan Barcelona'da Sergino Dest, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti ve Luuk de Jong'un da aralarında bulunduğu futbolcularla yollar ayrılabilir.
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