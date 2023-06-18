Belçika Avusturya engeline takıldı
Belçika ile Avusturya, EURO 2024 Elemeleri F Grubu karşılaşmasına 1-1 berabere kaldı.
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri F Grubu maçında Belçika ile Avusturya karşı karşıya geldi. Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
21. dakikada Orel Mangala'nın kendi kalesine attığı golle geriye düşen Belçika, 61. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle skora eşitlik getirdi. Golün ardından baskısını arttıran Belçika, bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
BATSHUAYI FORMA GİYMEDİ
Belçika'da Fenerbahçeli Michy Batshuayi karşılaşmada süre almadı.
Bu sonuçla birlikte Avusturya gruptaki puanını 7'ye yükseltirken zirvedeki yerini korudu. Belçika ise puanını 4 yaparak Avusturya'nın arkasında ikinci sırada yer aldı.
Belçika gruptaki bir sonraki maçında Estonya deplasmanına giderken, Avusturya sahasında İsveç'i konuk edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 12 yaşındaki Abdülbaki'nin ölümünde yeni gelişme
- Gazeteci Sinan Aygül'e saldırıda yeni gelişme
- Okan Buruk, Icardi transferinde son durumu paylaştı
- İtalya'ya giden lise öğrencisi, Almanya'ya iltica etti
- Bayram öncesi akaryakıta büyük zam!
- Demet Akalın'dan restorandaki 'servis' ücretine tepki
- Görür uyardı: 'Stres transfer etmiş olabilir'
- Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu
- Muhalefeti hedef aldı, 'dolar zenginleri' alkışladı!
- CHP'li vekilden seçim değerlendirmesi