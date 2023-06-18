Belçika Avusturya engeline takıldı

Belçika ile Avusturya, EURO 2024 Elemeleri F Grubu karşılaşmasına 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2023 - 10:53
Belçika Avusturya engeline takıldı
Abone Ol google-news

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri F Grubu maçında Belçika ile Avusturya karşı karşıya geldi. Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

21. dakikada Orel Mangala'nın kendi kalesine attığı golle geriye düşen Belçika, 61. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle skora eşitlik getirdi. Golün ardından baskısını arttıran Belçika, bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

BATSHUAYI FORMA GİYMEDİ

Belçika'da Fenerbahçeli Michy Batshuayi karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Avusturya gruptaki puanını 7'ye yükseltirken zirvedeki yerini korudu. Belçika ise puanını 4 yaparak Avusturya'nın arkasında ikinci sırada yer aldı. 

Belçika gruptaki bir sonraki maçında Estonya deplasmanına giderken, Avusturya sahasında İsveç'i konuk edecek.


Belçika Avusturya EURO 2024

İlgili Haberler

'Siyah formalı' Brezilya Gine'yi rahat geçti

'Siyah formalı' Brezilya Gine'yi rahat geçti
Portekiz 3 puanı 3 golle aldı!

Portekiz 3 puanı 3 golle aldı!
Çekya EURO 2024 yolunu yarıladı!

Çekya EURO 2024 yolunu yarıladı!

En Çok Okunan Haberler