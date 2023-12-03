Beşiktaş Ayos - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Ayos, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında kendi sahasında Galatasaray Daikin ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2023-24 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 11. hafta maçında Beşiktaş Ayos'un konuğu olacak.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TVF Voleybol TV YouTube kanalından naklen yayımlanacak.
Galatasaray Daikin, önceki hafta konuk ettiği Karayolları ekibini 3-1 mağlup ederken, Beşiktaş Ayos ise Çukurova Belediye'ye 3-0 yenildi. Her iki takımın da ligde 10 puanı bulunuyor.
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