Beşiktaş Ayos - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Ayos, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında kendi sahasında Galatasaray Daikin ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 09:28
Beşiktaş Ayos - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2023-24 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 11. hafta maçında Beşiktaş Ayos'un konuğu olacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TVF Voleybol TV YouTube kanalından naklen yayımlanacak.

Galatasaray Daikin, önceki hafta konuk ettiği Karayolları ekibini 3-1 mağlup ederken, Beşiktaş Ayos ise Çukurova Belediye'ye 3-0 yenildi. Her iki takımın da ligde 10 puanı bulunuyor.


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