Beşiktaş Ayos - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 03.12.2023 - 09:28

Güncelleme: 03.12.2023 - 09:28

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2023-24 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 11. hafta maçında Beşiktaş Ayos'un konuğu olacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele TVF Voleybol TV YouTube kanalından naklen yayımlanacak.

Galatasaray Daikin, önceki hafta konuk ettiği Karayolları ekibini 3-1 mağlup ederken, Beşiktaş Ayos ise Çukurova Belediye'ye 3-0 yenildi. Her iki takımın da ligde 10 puanı bulunuyor.