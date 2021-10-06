Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan 3 kişi takımla çalışmalara başladı

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Ghezzal, Larin ve Welinton takıma döndü.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2021 Çarşamba, 15:05
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan 3 kişi takımla çalışmalara başladı
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Beşiktaş, lige verilen milli arada eksiklerini tamamlıyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlıktan dönen Ghezzal, Larin ve Welinton takımla çalışmalara başladı. Atiba, Pjanic, N'Koudou, Montero ve Mehmet Topal’ın tedavileri sürüyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.


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