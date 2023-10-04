Borussia Dortmund - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında kendi sahasında Milan'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSIA DORTMUND - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BORUSSIA DORTMUND - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund, grubun ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Paris Saint-Germain'e 2-0 mağlup olmuştu.
Milan ise kendi sahasında ağırladığı Newcastle United ile 0-0 berabere kalmıştı.
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