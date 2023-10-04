Borussia Dortmund - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 04.10.2023 - 11:20

Güncelleme: 04.10.2023 - 11:20

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSIA DORTMUND - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?



Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund, grubun ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Paris Saint-Germain'e 2-0 mağlup olmuştu.

Milan ise kendi sahasında ağırladığı Newcastle United ile 0-0 berabere kalmıştı.