Borussia Dortmund - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında kendi sahasında Milan'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 11:20
Borussia Dortmund - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSIA DORTMUND - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund, grubun ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Paris Saint-Germain'e 2-0 mağlup olmuştu.

Milan ise kendi sahasında ağırladığı Newcastle United ile 0-0 berabere kalmıştı.


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