Borussia Mönchengladbach'ta oynayan Jordi Bongard hayatını kaybetti

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın 20 yaşındaki stoperi Jordi Bongard'ın geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybettiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2022 Cuma, 00:42
Borussia Mönchengladbach'ta oynayan Jordi Bongard hayatını kaybetti
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Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'tan üzücü bir haber geldi. Yeşil-siyahlı kulübün altyapısından yetişen ve A takıma aday isimlerden olan Jordi Bongard'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Gladbach'ın sportif direktörü Roland Virkus yaptığı açıklamada, "Bu sabah bu korkunç haberi aldık ve hayretler içinde kaldık. En derin duygularımız ve düşüncelerimiz Jordi'nin ailesiyle birlikte" dedi. 

Alman oyuncu 1.96 boyundaydı ve stoper olarak görev yapıyordu. 


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