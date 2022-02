Borussia Mönchengladbach'ta oynayan Jordi Bongard hayatını kaybetti

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'tan üzücü bir haber geldi. Yeşil-siyahlı kulübün altyapısından yetişen ve A takıma aday isimlerden olan Jordi Bongard'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Gladbach'ın sportif direktörü Roland Virkus yaptığı açıklamada, "Bu sabah bu korkunç haberi aldık ve hayretler içinde kaldık. En derin duygularımız ve düşüncelerimiz Jordi'nin ailesiyle birlikte" dedi.

Borussia mourns the death of U23s player Jordi Bongard, who unfortunately died in a car accident last night. We would like to send our deepest condolences to his family and friends during this difficult time.



Jordi will forever be in our thoughts and in our hearts! pic.twitter.com/q0A6RqWiHk