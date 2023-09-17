Bournemouth - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 5. hafta heyecanı sürüyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.
BOURNEMOUTH - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
BOURNEMOUTH - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'a 1-0 mağlup olmuştu.
Bournemouth ise Brentford deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Üç ilin sınırları değişiyor
- 'Beni Süleyman Soylu susturamadı...'
- Ünlü psikiyatrist onlarca çocuğun hayatını kararttı
- Kolesterole birebir 'süper meyve'
- Afyonkarahisar'da özel helikopter düştü!
- 'Yolları ayırabiliriz'
- İşte 'camide alkol’ fotoğrafı paylaşan zanlının ifadesi
- Taha Akgül, altın madalya fırsatını kaçırdı
- CHP İzmir İl Başkanı belli oldu
- CHP İzmir İl Kongresi karıştı...