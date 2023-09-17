Bournemouth - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 10:46
Bournemouth - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 5. hafta heyecanı sürüyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.

BOURNEMOUTH - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

BOURNEMOUTH - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'a 1-0 mağlup olmuştu.

Bournemouth ise Brentford deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı. 


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