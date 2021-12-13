Brezilya Kupası'nda Atletico Mineiro, Athletico Paranaense'yi yendi
Brezilya Kupası'nda Atletico Mineiro, finalin ilk maçında ağırladığı Athletico Paranaense'yi 4-0 yendi.
2021 Brezilya Kupası finali ilk maçında Atletico Mineiro, konuk ettiği Athletico Paranaense'yi 4-0 mağlup etti.
Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanan finalin ilk maçında, kupayı 2014 ve 2016'da kazanan Atletico Mineiro ile 2013 ve 2019 şampiyonu Athletico Paranaense karşılaştı.
Maçı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 23. dakikada penaltıdan Hulk, 34. dakikada Keno, 55 ve 68. dakikalarda Eduardo Vargas'ın ağları sarsmasıyla rakibini 4-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 16 Aralık Perşembe günü TSİ 03.30'da oynanacak.
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