Brezilyalı futbolcu Neymar'dan milli takıma veda sintyali

09 Aralık 2022 Cuma, 23:48

Brezilya'nın Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a elenmesinin ardından Neymar'ın milli takımı bırakacağına yönelik açıklamaları büyük yankı yarattı.

Yıldız oyuncu maç sonu açıklamasında, "Maçın sıcaklığıyla bir şey söylemek istemiyorum. Benim için neyin iyi neyin kötü olduğunu düşünmeye çalışacağım. Tamamen kapıları kapatmak istemiyorum ama milli takıma yüzde 100 geri döneceğimi söylemek istemem" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda Brezilya'nın grubun ilk maçında karşılaştığı Sırbistan mücadelesinde sakatlanan Neymar, son 16 turundaki Güney Kore eşleşmesinde yeniden sahaya dönmüştü.

30 yaşındaki Neymar, 2022 Dünya Kupası'nda oynadığı 3 maçta 2 gol 1 asistlik katkı yapmasına rağmen Brezilya çeyrek finalde turnuvaya veda etti.