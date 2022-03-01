Burak Elmas ile Domenec Torrent telefonda görüştü

01 Mart 2022 Salı, 13:29

Çaykur Rize karşılaşması öncesinde yuhalanan ve oynattığı futbolla eleştirilen Domenec Torrent, ikinci devredeki Babel ve Gomis değişiklikleriyle 3 puanı getirdi.

Sözcü'den Murat Yıldırım'ın haberine göre, bu duruma en çok sevinen Galatasaray Başkanı Burak Elmas oldu. Haberde, Elmas'ın, Torrent'i telefonla arayıp tebrik ettiği, İspanyol hocanın da “Artık yüzümüz gülüyor” yanıtını verdiği belirtildi.

Görüşmede, Torrent'in, doğru yolda olduklarını belirtip Florya'daki yeni çalışma sistemine vurgu yaptığı kaydedildi. İspanyol çalıştırıcı, “Çalışınca oluyor. 1 aylık dönem bir geçiş süreciydi. Sahada kötü sonuçlar aldık ama çalışmalarımızı her gün daha üst seviyeye çektik. En önemlisi kazanarak moral bulmaktı. Futbolcularımızdaki tükenmişlik bitti ve yüzlerin gülmesi sahaya da olumlu etki yaptı. Şimdi bunların meyvelerini toplamaya başladık” ifadelerini kullandı.

"SİLDİM ANLAMINA GELMİYOR"

Haberde, İspanyol hocanın, kadroda yaptığı rotasyonların takımın performansını yükseltmesine önemli etki yaptığı düşüncesinde olduğu belirtildi. Başkan Elmas'a bu konu hakkında bilgi verdiği belirtilen Torrent'in, “Kulübeye çektiklerim ve kadro dışında bıraktığım isimler ‘Sildim' anlamına gelmiyor. Onların daha istekli olması için böyle kararlar veriyorum” dediği kaydedildi.

Öte yandan Başkan Burak Elmas'ın Sportif Danışmanı Luis Campos, Çaykur Rizespor maçını tribünden takip etti. Özellikle ikinci devrenin son dakikalarındaki coşkulu futbol karşısında mest olduğu ileri sürülen Campos'un, “İşte özlenen Galatasaray” yorumunu yaptığı bildirildi. İspanyol futbol adamının, transfer yapılacak bölgeler konusunda da Elmas ile fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.