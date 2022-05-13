Burak Elmas, seçime girmek için temaslarını sürdürüyor

13 Mayıs 2022 Cuma, 07:00

Galatasaray’da 4-11 Haziran’daki olağanüstü seçim öncesi Burak Elmas’ın aday olup olmayacağı merak ediliyor. İdari açıdan ibra edilmeyen Elmas’ın, mahkemenin verdiği son kararla seçimde aday olmasında hukuki engel yok. Yakın çevresine Galatasaray’ın yaşadığı mali zorluklardan bahseden Elmas’ın son 1 haftada camianın önemli isimleriyle bir araya gelmesi, adaylık ihtimalini güçlendirdi. Elmas, Adnan Polat’la görüştü. Ünal Aysal’ın, Elmas’a destek verdiği kulislerde konuşuluyor. Camiadaki bazı isimler de haksızlığa uğradığını belirttikleri Elmas’ın aday olması için baskı kuruyor. Elmas’ın yeni yönetim listesi hazırladığı konuşuluyor.

ÖZBEK GİRMİYOR

Başkanlık için adı geçen Dursun Özbek, seçimde aday olmayı düşünmediğini bildirdi.

ÖZTÜRK’TEN TEPKİ

Başkan adaylığı başvurusunu yapan Metin Öztürk, “İki adayın dışında çıkacak aday G.Saray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur. Çıkan adayı G.Saray kendi tarihi içinde yok edecektir” dedi.

CAMPOS BIRAKTI

G.Saray’da Burak Elmas’ın sportif danışmanlığa getirdiği Luis Campos, kulüpteki istikrarsızlık ve belirsizlik nedeniyle görevini bıraktı.

12 MAYIS PAYLAŞIMI

G.Saray, 12 Mayıs 2012’de Kadıköy’de kazandığı şampiyonlukla ilgili, “Süper Lig’de 18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy’de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 10 yıl geçti!” mesajını paylaştı.