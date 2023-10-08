Cagliari - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 8. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Roma, deplasmanda Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.
CAGLİARİ - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Sardegna Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
CAGLİARİ - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Roma, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Frosinone'yi 2-0 mağlup etmişti.
Cagliari ise Fiorentina deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmştı.
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