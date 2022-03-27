Christian Eriksen, Danimarka Milli Takımı'na golle döndü

27 Mart 2022 Pazar, 09:36

EURO 2020'de geçirdiği kalp krizinin ardından ilk kez Danimarka Milli Takımı'na dönen Christian Eriksen, Hollanda karşısında oyuna girdikten 2 dakika sonra golünü attı.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Brentford'un formasını giyen Eriksen, 47. dakikada şık bir gole imza attı ve skoru 3-2'ye getirdi.

Danimarka'da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson maça 11'de, Trabzonsporlu Cornelius ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Hollanda maçtan 4-2 galip ayrıldı. Ev saühibi ekibi galibiyete taşıyan golleri Bergwijn (16,71), Nathan Ake (29), Memphis Depay (37-Penaltı) attı. Danimarka'nın golleri ise Eriksen ile birlikte Vestergaard'dan (20) geldi.

HOLLANDA'DAN REKOR

Danimarka'yı 4-2 yenen Hollanda, yeni bir rekorun sahibi oldu. Portakallar, sahasında oynadığı üst üste 11. maçını da kazandı ve evindeki en uzun seriyi yakaladı.