Christian Eriksen, Danimarka Milli Takımı'na golle döndü
EURO 2020'de geçirdiği kalp krizinin ardından ilk kez Danimarka Milli Takımı'na dönen Christian Eriksen, çıktığı ilk maçta Hollanda karşısında oyuna girdikten 2 dakika sonra gol attı.
EURO 2020'de geçirdiği kalp krizinin ardından ilk kez Danimarka Milli Takımı'na dönen Christian Eriksen, Hollanda karşısında oyuna girdikten 2 dakika sonra golünü attı.
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Brentford'un formasını giyen Eriksen, 47. dakikada şık bir gole imza attı ve skoru 3-2'ye getirdi.
Danimarka'da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson maça 11'de, Trabzonsporlu Cornelius ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
Hollanda maçtan 4-2 galip ayrıldı. Ev saühibi ekibi galibiyete taşıyan golleri Bergwijn (16,71), Nathan Ake (29), Memphis Depay (37-Penaltı) attı. Danimarka'nın golleri ise Eriksen ile birlikte Vestergaard'dan (20) geldi.
HOLLANDA'DAN REKOR
Danimarka'yı 4-2 yenen Hollanda, yeni bir rekorun sahibi oldu. Portakallar, sahasında oynadığı üst üste 11. maçını da kazandı ve evindeki en uzun seriyi yakaladı.
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