Çinli pilot Zhou, 2022'de Alfa Romeo Formula 1 Takımı'nda yarışacak
Formula 1 takımlarından Alfa Romeo, İtalyan pilot Antonio Giovinazzi ile sezon sonunda yolları ayıracaklarını ve yerini Çinli sürücü Zhou Guanyu'nun alacağını açıkladı.
Ünlü Formula 1 takımlarından Alfa Romeo, İtalyan pilot Antonio Giovinazzi ile sezon sonunda yolları ayıracaklarını ve yerini Çinli sürücü Zhou Guanyu'nun alacağını açıkladı.
Alfa Romeo'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mercedes'ten ayrılıp takıma katılacağı daha önce duyurulan Valtteri Bottas'ın yanında yarışacak isim 22 yaşındaki Zhou olacak.
Bir yıllık sözleşme imzalanan Zhou, Formula 1'de mücadele eden ilk Çinli pilot olarak kayıtlara geçecek.
2015 İtalya F4 Şampiyonası'nı 2. sırada tamamlayan ve 2021 F3 Asya Şampiyonası'nda birinci olan Zhou, 3 yarış kazandığı 2021 Formula 2 Şampiyonası'nı ise 2. sırada götürüyor.
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