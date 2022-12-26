Crystal Palace - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 17. hafta maçlarıyla heyecan devam ediyor. Crystal Palace - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2022 Pazartesi, 13:21
Crystal Palace - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 17. hafta maçında Crystal Palace ile Fulham karşılaşıyor.

CRYSTAL PALACE - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Crystal Palace - Fulham maçı 26 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de Selhurst Park'ta oynanacak. 

CRYSTAL PALACE - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Fulham maçı beIN SPORTS 4'te canlı yayımlanacak.


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