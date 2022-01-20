Domagoj Vida konusunda yalanlama

20 Ocak 2022 Perşembe, 12:23

Süper Lig’de transfer dedikoduları çığ gibi büyürken Domagoj Vida konusunda Beşiktaş ve Trabzonspor’dan ortak bir açıklama geldi.

Beşiktaş ve Trabzonspor, Domagoj Vida transferi için iki kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile Ahmet Ağaoğlu’nun görüştüğü iddialarını yalanladı.



Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın oyuncusu Domagoj Vida’yı Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Trabzonspor’a kiralayabileceklerini dile getirdiğini ancak Trabzonspor’un bu transfere sıcak bakmadığı şeklindeki bazı yayın organlarında imzasız yayımlanan haberler tamamen hayal ürünüdür. Belli çevreler tarafından kasıtlı ve art niyetle yapıldığını düşündüğümüz bu haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Öte yandan Kulübümüz ile Domagoj Vida arasında görüşmeler devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.



Trabzonspor ise yayımladığı açıklamada, “Bugün çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve kulübümüzün Beşiktaş JK’nın oyuncusu Domagoj Vida ile ilgilendiğine dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'yle konuya ilişkin herhangi bir görüşmesi olmamıştır” ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.

