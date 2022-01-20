Domagoj Vida konusunda yalanlama
Spor Toto Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Trabzonspor, Domagoj Vida transferi konusunda çıkan haberler üzerine açıklama yayımladı.
Süper Lig’de transfer dedikoduları çığ gibi büyürken Domagoj Vida konusunda Beşiktaş ve Trabzonspor’dan ortak bir açıklama geldi.
Beşiktaş ve Trabzonspor, Domagoj Vida transferi için iki kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile Ahmet Ağaoğlu’nun görüştüğü iddialarını yalanladı.
Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın oyuncusu Domagoj Vida’yı Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Trabzonspor’a kiralayabileceklerini dile getirdiğini ancak Trabzonspor’un bu transfere sıcak bakmadığı şeklindeki bazı yayın organlarında imzasız yayımlanan haberler tamamen hayal ürünüdür. Belli çevreler tarafından kasıtlı ve art niyetle yapıldığını düşündüğümüz bu haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Öte yandan Kulübümüz ile Domagoj Vida arasında görüşmeler devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor ise yayımladığı açıklamada, “Bugün çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve kulübümüzün Beşiktaş JK’nın oyuncusu Domagoj Vida ile ilgilendiğine dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'yle konuya ilişkin herhangi bir görüşmesi olmamıştır” ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.
Video Haberler
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
En Çok Okunan Haberler
- Akkuyu’dan deprem açıklaması
- Danıştay ‘acele kamulaştırmaya’ dur dedi
- Kadın hakem tarihe geçti
- Evde dişlerinizi beyazlatmanızın 5 doğal yolu
- Ortopedi uzmanından 'ayakkabı seçimi' uyarısı
- Bono'dan yıllar sonra itiraf
- Otoyolda 900 araç mahsur
- Çocukların yemek seçmesi koronavirüsle ilişkili mi?
- Şeker alımını azaltmanın 5 yolu
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!