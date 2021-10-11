Dünyanın en önemli maratonlarından Boston Maratonu tamamlandı

11 Ekim 2021 Pazartesi, 19:33

125. Boston Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Benson Kipruto, kadınlarda ise vatandaşı Diana Kipyogei kazandı.

Tokyo, Berlin, Londra, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, ABD'nin Boston kentinde koşuldu.

Erkeklerde ilk sırayı, 2 saat 9 dakika 51 saniyelik derecesiyle Benson Kipruto aldı. 2016 şampiyonu Etiyopyalı Lemi Berhanu, 2.10.37'lik zamanıyla vatandaşı Jemal Yimer'in bir saniye önünde 2'nciliği elde etti.

Kadınlarda ise podyumun tamamı Kenyalı sporculardan oluştu. Diana Kipyogei 2.24.45'lik süresiyle birinci, 2017 şampiyonu Edna Kiplagat 2.25.09 ile 2'nci, Mary Ngugi de 2.25.20 ile 3'üncü oldu.

DÜNYA'NIN EN ÖNEMLİ MARATONLARI'NDAN

Maraton koşusu, ilk kez 1896'da düzenlenen Atina Olimpiyat Oyunları'nda koşuldu, 1924 yılında 42,195 m olması benimsendi.

Boston Maratonu; Londra, Berlin, New York, Chicago ve Tokyo Maratonu ile birlikte dünyanın en prejtijli marantonlarından bir tanesi.

Dünyanın en eski maratonu olan Boston maratonu ilk olarak 1897’de koşuldu. Her yıl nisan ayının 3. pazartesi günü gerçekleştirilen bu etkinlik dünyada pazartesi günü gerçekleştirilen tek majör maraton.

Boston Maratonu sadece tarihi ile bile her sporcunun koşmayı hayal ettiği bir maraton ama yer alması da bir o kadar zor. Eğer yardım amaçlı koşmuyorsanız, Boston Maratonu’ndan 1 sene önce başka bir maratonu Boston eleme zamanında (BQ) bitirmeniz gerekiyor. Bu sebeple de BQ standartları amatör maraton koşucuları arasında mükemmel bir derece olarak görülüyor.



