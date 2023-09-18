Dursun Özbek imza töreninde açıkladı: 'Okan Hoca ile konuştuk'

Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:21

Güncelleme: 18.09.2023 - 11:45

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklama yaptı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Futbol takımımızın koyduğu hedeflere ulaşmak için bize destek veren her firmaya teşekkür ediyorum. Bu birlikteliklerin bu markalara da büyük fayda sağlayacağına eminim. Hafta sonu iyi bir oyunla maçımızı kazandık. Çarşamba günü her zaman olmamız gereken yerde Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Umarım başarılı bir dönem bu maçla birlikte başlar"

"ENTERESAN BİR SENE"

"Bu sene enteresan bir sene Galatasaray için. Sponsorluk seviyesi çok yukarı çıktı. Geçen seneyle kıyaslanmayacak seviyede taraftarlarımızın, kurumların Galatasaray'a ilgisi çok büyük. Futbol takımımızın gösterdiği başarılar artı kurulan takımın şekli, yıldız oyuncuların çokluğu bu seviyede büyük bir talep karşılaştırdı. Bu manada Galatasaray'a destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."

"MAAŞ BÜTÇELERİ 300 MİLYON EURO"

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, başarılı olmak için kurulacak takımı iyi tespit etmek, oynayacağımız oyuncuları iyi seçmek zorundayız. Bütçemizi de ona göre ayarlamak zorundayız. Divan'da Erden Timur açıkladı, ilk 16'ya giren takımların maaş bütçesi 200-250 milyon Euro civarında. Çeyrek final oynayanların maaş bütçesi 300 milyon civarı. Galatasaray bu sene net 39 milyon Euro bütçeyle bu sahada mücadele edecek. Biz şuna inandık, Galatasaray'ın özelliği, vizyonu, amaçları sadece bütçeyle değil ama Galatasaraylı olmanın verdiği ruhla bu seviyede başarılı mücadele göstereceğinden herkes emin."

"ALIŞIK OLDUĞUMUZ YER"

"Alışık olduğumuz Şampiyonlar Ligi'ni oynayacağız. Ülkemizi, taraftarlarımızı temsil edeceğiz. Taraftarlarımızdan zaten büyük bir destek var. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız için Türk halkından, herkesten, sponsorlardan büyük destek alıyoruz. Onları mahcup etmeyeceğiz. İlk maçımız Kopenhag ile, hazırız. Odaklandık. Çarşamba günü tüm taraftarları bekliyorum. Başarılı bir sınav vereceğimizden eminim."

"25 YILI ETKİLEYECEK PROJE"

"Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesislerimizin kaba inşaatı bitti. Geçen gün Divan Kurulu toplantısını orada yaptık. Yaklaşık 14.500 m2 kapalı alanı olan çok büyük bir tesis. Yıl sonuna doğru veya biraz geçen bir sürede Florya'daki yerleşkeyi buraya taşımak istiyoruz. Son derece süratli bir inşaat safhası geçiriyoruz. Tüm sponsorlardan bu manada destek istiyoruz. Florya projesinin yapılması için buranın süratle yapılması lazım. Florya boşaltılmalı ki inşaat başlasın. Galatasaray'ın 25 yılını etkileyecek bir proje olacak. Florya'daki projemizde sponsorlarımızdan gereken desteği isteyeceğiz, Kemerburgaz'da da isteyeceğiz. Bugünkü sponsorluğun şorttaki reklam ile sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Ne tür destek vereceklerini oturup tartışacağız."

OKAN BURUK AÇIKLAMASI

"Okan Hoca, 11-12 yaşlarından itibaren Galatasaray'dan yetişmiş, başarılarla dolu geçmişi olan biri. Kendisini geçen sene davet ettik yönetime gelince. Galatasaray'da işler böyle değil. Galatasaray başka bir format. Okan Hoca'nın Galatasaray ile sözleşmesi... Biz gerekeni kendisine söyledik. Sözleşmesi var. Maddi konularla ilgili de zaten bizim bir şey konuşmamıza gerek yok. Galatasaray ruhu, anlayışı bunu gerektiriyor. Elbette imkanlar seviyesinde maddi ve manevi destek verilecek. Okan Hoca, Galatasaray'ın çocuğu. Tartışma olmaz. Hiçbir sıkıntı yok. Okan Hoca ile geçen gün konuştuk ve çok fedakar bir şekilde 'Başkanım siz ne diyorsanız odur' diyerek yanıt verdi. Bunu biz yönetim olarak çok iyi anlıyoruz. Bu Galatasaray duruşudur. Okan Hoca ile Galatasaray yönetimi arasında problem olabilecek bir durum söz konusu değil."

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

"Milli takımın yeni teknik direktörü için yorum yapmamız doğru olmaz. Kendi aralarında konuşup en doğru kararı vereceklerdir."

NELSSON İLE BOEY'İN SÖZLEŞMESİ

Dursun Özbek, "Nelsson ve Boey ile yeni sözleşme konusunda görüşülüyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu konu tamamen futbolla ilgili. Sportif AŞ ile ilgili bir soru. Bu konuda sevgili Erden Timur, bütün futbolcularla sözleşmesi biten bitmeyen kendileriyle görüşüyor. Tüm futbolcularla görüşür, ne gerekiyorsa yapılır. Bu sorunun cevabını Erden Timur'a sorarsanız daha doyurucu bilgi alabilirsiniz."