Eljif Elmas 2 gol attı, Napoli'yi üst tura taşıdı
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Napoli, Leicester City'yi Eljif Elmas'ın 2 gol attığı maçta 3-2 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Napoli, Leicester City ile karşılaştı. Napoli rakibini Eljif Elmas'ın 2 golü ile maçı 3-2 kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Adam Ounas, 24 ve 53. dakikadaa Eljif Elmas kaydetti. Leicester City'nin golleri 27. dakikada Jonny Evans ve 33. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'dan geldi.
Eljif Elmas UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında, 4. golüne ulaştı. Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından puanını 10 yapan ve gruptan ikici çıkan Napoli, adını son 36 turuna yazdırdı. Spartak Moskova 10 puanla gruptan lider çıktı.
8 puanla üçüncü sırada kalan Leicester City, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
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