Emre Belözoğlu'na devre arasında kırmızı kart çıktı!

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fatih Karagümrük maçının devre arasında hakeme itirazından dolayı kırmızı kart gördü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 17:43
Emre Belözoğlu'na devre arasında kırmızı kart çıktı!
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakeme itirazları nedeniyle Karagümrük-Başakşehir maçının devre arasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından kırmızı kart gördü.

Genç teknik direktör maçın geri kalanını tribünden takip etti. Mücadelenin ikinci 45 dakikasında kulübede yardımcı antrenör Erdinç Sözer yer aldı.

Medipol Başakşehir ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.


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