Fenerbahçe Beko'da iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü, erkek basketbol takımında iki kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2022 Çarşamba, 16:42
Fenerbahçe Beko'da iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Koronavirüs, spor camiasında etkisini göstermeye devam ediyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü, erkek basketbol takımından bir oyuncu ve bir idari ekip çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin tedavi ve izolasyon süreçlerinin başlatıldığı öğrenildi.


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