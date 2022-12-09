Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu transfer sorusuna cevap verdi!

09 Aralık 2022 Cuma, 07:51

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncusu Ferdi Kadıoğlu gündemi değerlendirdi. Transfer sorusuna cevap veren Ferdi Kadıoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

İktidara yakınlığıyla bilinen A Spor'a konuşan Kadıoğlu, transfer iddiaları için "Ben şu anda Fenerbahçe'deyim, Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Ben Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklandım. Tek amacımız şu anda ikinci yarı için hazır duruma gelmek. Dolayısıyla şu an için bunları söyleyebilirim" cevabını verdi.

BABASI TEKLİFLERİ AÇIKLAMIŞTI

Corriere dello Sport'a konuşan Feyzullah Kadıoğlu, "Milan ve Napoli, Ferdi için bizimle iletişime geçti ama önceliğimiz Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.