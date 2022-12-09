Fenerbahçe'de oyuncular moral depoladı
Antalya’da kamp yapan Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapılan antrenman sonrasında organize edilen yemekte bir araya geldi.
2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada Antalya’da kamp yapan Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde yapılan antrenman sonrasında organize edilen yemekte bir araya geldi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, idari ve teknik kadronun da katıldığı yemekte futbolcular keyifli dakikalar geçirirken; aile ortamında yenen akşam yemeğinde oyuncular moral depoladı.
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