Fenerbahçe'de oyuncular moral depoladı

Antalya’da kamp yapan Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapılan antrenman sonrasında organize edilen yemekte bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2022 Cuma, 07:32
Fenerbahçe'de oyuncular moral depoladı
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2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada Antalya’da kamp yapan Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde yapılan antrenman sonrasında organize edilen yemekte bir araya geldi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, idari ve teknik kadronun da katıldığı yemekte futbolcular keyifli dakikalar geçirirken; aile ortamında yenen akşam yemeğinde oyuncular moral depoladı.


2022 FIFA Dünya Kupası fenerbahçe Antalya

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