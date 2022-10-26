Fenerbahçe'nin dinamosu Miguel Crespo!
Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, performansıyla öne çıkan oyunculardan oldu.
Fenerbahçe Avrupa’da ve Süper Lig’de yoluna zirvede devam ederken teknik direktör Jesus’un oyun planı takımdaki her futbolcuyu yıldız haline getirdi.
Sarı-Lacivertli formayla geçen sezondan bu yana form grafiğini artıran isimlerin başında Crespo var. Jesus’un futbol planında vazgeçilmez bir pozisyonu olan Portekizli orta saha oyuncusu, koşu mesafeleriyle rekorları kırmaya devam ediyor.
KOŞU MESAFELERİNDE ZİRVEDE
Crespo, Ankaragücü maçında 13.11 kilometre koşarak zirveye çıkmıştı. Portekizli, Başakşehir karşısında da 12.67 kilometreyle haftanın en çok mesafe kateden oyuncusu oldu. 27 yaşındaki oyuncu ayrıca Başakşehir maçında 14 kezle en çok ikili mücadele kazandığı maçı oynadı.
Crespo’nun dikkat çeken bir diğer istatistiği; Fenerbahçe, Portekizli oyuncunun ilk 11’de sahaya çıktığı son 18 maçta yenilgi yüzü görmedi, 15 galibiyet, 3 beraberliğe imza attı.
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