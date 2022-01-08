Fenerbahçe'nin Divock Origi ile ilgilendiği iddia edildi
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, İngiliz kulübü Liverpool'un forvet oyuncusu Divock Origi'yi transfer etmek istediğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, antrenör arayışlarına devam ederken Belçika basınından farklı bir transfer iddiası gündeme getirildi.
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin iddiasına göre, Fenerbahçe'nin en önemli transfer önceliğinde Belçikalı milli oyuncu Divock Origi bulunuyor.
Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin, 26 yaşındaki Belçikalı forvete yüklü bir maaş da sunacağını dile getiren Tavolieri, İngiliz kulüp Newcastle United'ın da Origi'nin taliplerinden biri olduğunu öne sürdü.
Tavolieri, Origi'nin İngiltere'de kalmak istediğine vurgu yaparken bu durumun ancak ikna edici bir sözleşmeyle mümkün olabileceğini belirtti.
Divock Origi, 7 sezondur formasını terlettiği Liverpool'da 195 maça çıkarken 49 gol kaydetti.
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