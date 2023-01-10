Francesco Farioli: Net bir skor aldık

Yayınlanma: 10.01.2023 - 09:16

Güncelleme: 10.01.2023 - 09:16

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde Trabzonspor’u 5-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor’un teknik direktörü Francesco Farioli, Trabzonspor karşısında net bir skor aldıklarını belirtti.

Farioli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir skor aldıklarını vurgulayarak, "Skorun öncesinde oyuncularımızın sahada göstermiş olduğu karakter, sahada vermiş oldukları mücadele azmi ve o çaba beni daha çok mutlu etti" diye konuştu.

Farioli, oynadıkları futbolun bilindiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Oyun kurulumundan golü bulmak bizi mutlu ediyor. Golleri bir kenara bıraktığımızda takımımızın savunma çabası ve isteği Trabzonspor gibi kaliteli ayakları olan bir takıma karşı yüksek mücadele göstermiş olması bizleri mutlu etti. Diğer yandan gol yememiş olmamız, maçın sonlarına doğru gol yememe adına oyuncularımızın göstermiş olduğu çaba belli bir skora ulaştıktan sonra alçak gönüllü olmaları, topa sahip olma istekleri, doğru zamanda atak yapma istekleri, bizi mutlu eden taraflardı."

Francesco Farioli

"BİR POZİSYON HARİÇ TÜM POZİSYONLARI ŞUT İLE SONUÇLANDIRDIK"

Farioli, "İç ve dış sahada neden farklı sonuçlar alan bir Alanyaspor var" sorusuna ise "Bu soruyu biz de kendimize soruyoruz. Gerçekten çabalıyoruz, neden olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu soruya şu değerlendirmeyle yaklaşıyoruz. 'Ne oynuyoruz?' Bugün 5-0'lık bir galibiyet aldık. 7-8 kere rakip kaleye gittik. Bir pozisyon hariç tüm pozisyonları şut ile sonuçlandırdık. Aynı noktada Kasımpaşa maçına da değinmek istiyorum. Kasımpaşa 5 kere kalemize geldi, 4 kere gol atabildi. Biz birçok kez rakip ceza sahasında topla buluştuk. Fakat sadece bir gol atabildik." cevabını verdi.

Farioli, deplasmanda iyi top oynadıklarını ama bunu skora yansıtamadıklarının da altını çizerek, bu noktada da çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bunu daha iyi noktaya getirmeye çalışacaklarını anlatan Farioli, "Elbette birkaç dinamik var. Bunlardan biri çok genç bir takımız. Furkan Bayır geçen sene bizimle oynamaya başladı. Bu sene devamlılık kazandı. Yusuf Özdemir genç oyuncularımızdan biri. Belki bu bazı noktalarda kırılgan olmamızın nedeni olabilir" şeklinde konuştu.