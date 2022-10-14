Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Gelecek yıl Türkiye'yi temsil edeceğiz'

14 Ekim 2022 Cuma, 14:33

Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, kulübün 117. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde mezarı başında anıldı.

Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki gömütü başında düzenlenen anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Eğitim Vakıf Başkanı İnan Kıraç ile sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı.

GALATASARAY'IN 117. YILI

Törenin ardından Dursun Özbek ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Kulübü'nün efsane başkanı Süleyman Seba'nın gömütünü de ziyaret etti.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, kulübün 117. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "117. yılın, Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray'ı nice 117. yıllara taşıyacağız" dedi.

"GELECEK YIL TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEĞİZ"

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden ve 4. haftadaki maçların tamamını kazanan 4 Türk takımının performansını değerlendiren Özbek, "Avrupa'da oynayan takımlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten dün gece güzel sonuçlar aldık. Özellikle ülke puanı için çok önemliydi. Bu sene inşallah alacağımız neticeler sonucunda gelecek yıl Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğiz. Galatasaray, olduğu her yerde en iyiyi yapmış ve Türkiye'yi gururla temsil etmiş bir marka" diye konuştu.

Galatasaray Kulübü'nün 117. kuruluş yılı, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenecek etkinliklerle tamamlanacak.