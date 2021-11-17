Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürürken Morutan'da üzücü haber geldi.
Galatasaray'da derbi öncesi Morutan'dan kötü haber
Lihtenştayn ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Rumen yıldız Olimpiu Morutan'ın durumu bugün netlik kazanacak.
Romanya Milli Takımı'nın Lihtenştayn ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Morutan'ın antrenmanda yer almadığı, oyuncunun idman programı hakkındaki değerlendirmenin gerçekleştirilecek tetkiklerden sonra yapılacağı kaydedildi.
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