Galatasaray'da Dries Mertens'ten Dünya Kupası öncesi taraftara mesaj

Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, sosyal medya üzerinden taraftarına mesaj yolladı.

Belçikalı oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..."

My first months at this beautiful club have been amazing. I couldn’t have wished for a better welcome. The fans and the atmosphere in the stadium are indescribable. See you soon! ???? @Galatasaray pic.twitter.com/9LmTPpxRnm