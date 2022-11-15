Galatasaray'da Dries Mertens'ten Dünya Kupası öncesi taraftara mesaj

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi sarı-kırmızılı taraftara mesaj yolladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2022 Salı, 00:03
Galatasaray'da Dries Mertens'ten Dünya Kupası öncesi taraftara mesaj
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Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, sosyal medya üzerinden taraftarına mesaj yolladı.

Belçikalı oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..."


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