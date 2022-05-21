Galatasaraylı yıldız Kerem Aktürkoğlu: 'Her şey için teşekkürler'
Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, sezonun bitmesiyle birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı yıldız, "Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler" dedi.
Galatasaray’ın bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sezonun sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Galatasaray camiasına seslenen Aktürkoğlu, "Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama birçok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiçbir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Genç futbolcu, Galatasaray formasını giydiği 83 karşılaşmada 19 gol ve 12 asist kaydetti.
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